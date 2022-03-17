Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere: Ukrayna'daki savaş suçlarının arkasında Putin'in olduğuna dair kanıtlar var
[Fotoğraf: TRT Haber]
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'da savaş suçları işlendiğine ve bunların arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olduğuna dair çok güçlü kanıtlar bulunduğunu söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, BBC'ye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin için "O bir savaş suçlusu." ifadesinin hatırlatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine, bunu söylemenin "hata olmadığını" düşündüğünü belirtti.
Bakan Truss, "Savaş suçlarının işlendiğine ve bunların arkasında Vladimir Putin'in olduğuna dair çok ama çok güçlü kanıtlar var." ifadesini kullandı.
"İngiltere, sahadaki savaş suçu kanıtlarını topluyor"
İngiltere'nin, Putin'in bu suçlardan sorumlu tutulmasını sağlamak için kanıtları sahada topladığını söyleyen Truss, "Kimin savaş suçlusu olup olmadığına karar vermek nihayetinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin meselesi. Bizim şu anda yapabileceğimiz en iyi şey kanıtları getirmek" dedi.
Etiketler: İngiltere Ukrayna Vladimir Putin Savaş Suçları
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