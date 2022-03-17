Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından hastanede yaralıları ziyaret ettiği görüntüleri paylaştı.

Paylaşımında, "Vorzel'den tahliye sırasında işgalcilerin ateşi altında kalan Vlasenko ailesi. Birbirlerine siper oluyorlardı.Irpin'de öldürülen belgesel gazetecisi Brent Reno'nun şoförü. Ve Kiev bölgesinin diğer cesur sakinleri... Hepsi tek bir şeyde birleşiyor: Ukrayna sevgisinin ve ruhunun boyun eğmez gücü. Acil şifalar! " ifadelerini kullandı.

“Avrupa’da tekrar bir duvar var”

Zelenskiy bugün Federal Meclise video mesaj göndererek Alman milletvekillerine seslendi.

Almanya ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin bu duvarın üzerinden giden bir köprü olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Siz duvarın ardına bakmak istemiyorsunuz. Bu, aramızdadır. Avrupa’da tekrar bir duvar var." dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a da seslenen Zelenskiy, "Sayın Scholz, bu duvarı yıkın. Almanya'ya hak ettiği liderliği verin. Lütfen bu savaşı durdurmamıza yardım edin." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın yıllardır Ukraynalıların inşa ettiği kentleri, apartmanları, okulları, hastaneleri, kiliseleri bombaladığını belirterek savaşın devam ettiği 3 hafta içinde binlerce Ukraynalının hayatını kaybettiğini hatırlattı.