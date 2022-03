Vladimir Zelenskiy, tarafından imzalanan tasarı geçen ay Ukrayna parlamentosu tarafından onaylandı.

Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlanan açıklamada, "Bu yasanın cumhurbaşkanı tarafından imzalanması, kripto sektörünü gölgelerden çıkarmak ve Ukrayna'da sanal varlıklar için yasal bir pazar başlatmak için önemli bir adımdır" denildi.

Ukraine has legalized the crypto sector — @ZelenskyyUa signed a law. From now on foreign and Ukrainian cryptocurrencies exchanges will operate legally and banks will open accounts for crypto companies. It is an important step towards the development of the VA market in Ukraine. pic.twitter.com/lqqO1J9r1k