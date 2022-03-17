Vladimir Zelenskiy, tarafından imzalanan tasarı geçen ay Ukrayna parlamentosu tarafından onaylandı.

Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlanan açıklamada, "Bu yasanın cumhurbaşkanı tarafından imzalanması, kripto sektörünü gölgelerden çıkarmak ve Ukrayna'da sanal varlıklar için yasal bir pazar başlatmak için önemli bir adımdır" denildi.

Ukraine has legalized the crypto sector — @ZelenskyyUa signed a law. From now on foreign and Ukrainian cryptocurrencies exchanges will operate legally and banks will open accounts for crypto companies. It is an important step towards the development of the VA market in Ukraine. pic.twitter.com/lqqO1J9r1k — Міністерство цифрової трансформації України (@mintsyfra) 16 Mart 2022

Fedorov, “Çatışmanın başlamasıyla birlikte kripto para birimleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için ek fon çekmek için güçlü bir araç haline geldi” diye yazdı.

Çıkarılan yeni yasa, Ulusal Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu himayesinde yeni kripto varlık piyasasını düzenleme sorumluluğunu üstlenecek.

Bununla birlikte, yatırımcıların dolandırıcılıktan korunmaları için ihlaller ve yasal korumalar için para cezaları da uygulanacak.

Ek olarak, Ukrayna Maliye Bakanlığı, "sanal varlık pazarını tamamen başlatmak için Ukrayna'nın Vergi ve Medeni Kanunlarını değiştirmek için aktif olarak çalışacak" dedi.

100 milyon dolar toplandı

Kripto para birimi, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmada önemli bir rol oynuyor. Dünyanın dört bir yanından bağışçılar, Ukrayna hükümetine tahmini 100 milyon dolardan fazla para toplandığı açıklandı.