Başbakan Garibaşvili ülkesinde temaslarda bulunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'yi Batum'da kabul etti.

İkili görüşmede Polonyalı mevkidaşına, Gürcistan olarak gerek insanı yardımların gönderilmesi gerek uluslararası platformlarda destek verilmesi olsun Ukrayna'ya sağladıkları destek hakkında bilgi verdiklerini aktaran Garibaşvili, "Ukrayna'daki savaş suçlarının araştırılması için gereken soruşturmanın başlatılmasını da elbette destekledik" ifadesini kullandı.

Ukrayna ile dayanışma içerisinde bulunmalarına rağmen, milli çıkarları doğrultusunda Rusya'ya yaptırım uygulamadıklarını hatırlatan Garibaşvili, Rusya'nın 2008'de ülkesinde başlattığı savaşın ardından ne Batı'nın ne de Tiflis hükümetinin Rusya'ya yaptırım uygulamadığını belirtti.

Garibaşvili, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiklerini vurgulayarak iki ülkenin halkları arasında dostane ilişkilerin olduğunu söyledi.

"Rusya'nın ülkesine uyguladığı işgal politikasının sürdüğünü" söyleyen Garibaşvili, "Gürcistan hala işgal altında, statüko değişmedi, ülkemizin yüzde 20'si işgal altında. Her gün işgale, sınır ihlallerine karşı mücadele etmek zorundayız" dedi.

"Ukrayna'ya yönelik barbarca yaklaşım kabul edilemez"

Morawiecki de Batum'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek Gürcistan'ın AB ile entegrasyon sürecini desteklediklerini söyledi.

Morawiecki, Rusya'nın 2008'de Gürcistan'a saldırdığına işaret ederek, "Ukrayna'yı Gürcülerden daha iyi kim anlayabilir? Abhazya ve Güney Osetya, ülkenin toprakların yüzde 20'si şimdiye kadar işgalciler tarafından işgal altına tutuluyor" dedi.

Ukrayna'da savaşın durması için Rusya'ya yönelik yaptırımların artması gerektiğini dile getiren Morawiecki şunları kaydetti:

"Polonya, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu tarafından halihazırda kabul edilen yaptırım paketlerini derinleştirmek için bir girişimde bulunmak istiyor. Yıkılan, bombalanan her bir ev için bir yaptırım eklensin, çünkü Ukrayna'ya yönelik bu barbarca yaklaşım kabul edilemez."