Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Buna göre, 24 Şubat-16 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 3 milyon 169 bin 897 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

En çok geçiş Polonya'ya

Ukrayna'dan 1 milyon 916 bin 445 kişinin Polonya'ya, 491 bin 409 kişinin Romanya'ya ve 350 bin 886 kişinin de Moldova'ya geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığına işaret edildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

En az 780 sivil öldü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 24 Şubat-16 Mart'ta en az 780 sivil hayatını kaybetti, 1252 sivil ise yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.