Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 17:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kiev'de görevli basın mensupları Rus saldırılarının hedefi oldu
Ukrayna'da görev yapan basın mensupları, Rus birliklerinin top atışına hedef oldu. Teçhizatları zarar gören televizyon ekibi, o anları saniye saniye cep telefonu ile kaydetti.
Ukrayna- Rusya savaşını dünyaya duyurmaya çalışan basın mensupları oldukça zor şartlar altında görev yapıyor.
Zaman zaman kurşunların top atışlarının hedefinde kalıyorlar.
Top atışlarına hedef oldular
Çekya merkezli Rusça yayın yapan Current Time muhabir ve kameramanları Kiev'de ölümün kıyısından döndü.
Görevleri başındayken Rus güçlerinin top atışları ardı ardına geldi.
Kaçıp sığınacak yer aradılar. O anları da saniye saniye kaydettiler.
Bir süre saklanan basın mensupları, ardından hızla araçlarına binerek bölgeden ayrılmaya çalıştı.
Basın mensupları mikrofon vericisini kaybettiği için yaşadıklarını cep telefonu ile kayıt altına aldı.
Televizyon ekibi saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Son Haberler
- 19:35
- 19:35
- 19:30
- 19:29
- 19:14
Sıradaki Haber
Ukrayna, kripto para yasasını resmen onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz