Ukrayna- Rusya savaşını dünyaya duyurmaya çalışan basın mensupları oldukça zor şartlar altında görev yapıyor.



Zaman zaman kurşunların top atışlarının hedefinde kalıyorlar.

Top atışlarına hedef oldular

Çekya merkezli Rusça yayın yapan Current Time muhabir ve kameramanları Kiev'de ölümün kıyısından döndü.



Görevleri başındayken Rus güçlerinin top atışları ardı ardına geldi.



Kaçıp sığınacak yer aradılar. O anları da saniye saniye kaydettiler.