BBC'ye konuşan David Lammy, Ukrayna - Rusya krizinde "eşik aşıldığını" söyledi ve birçok milletvekilinin üç oligark ve beş bankaya yaptırım uygulayan önlemlerin "yeterince güçlü" olmadığını düşündüğünü söyledi.

Lammy, birçok politikacının "İngiltere'nin onu geri adım attırabilecek bir mesaj" göndermediğinden endişe duyduğunu da sözlerine ekledi.

Ancak Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin Putin'in Ukrayna'ya yönelik tehditlerini durdurmak için "ellerindeki altındaki tüm araçlarını" kullanacağını açıkladı.

Liz Truss, G7 müttefiklerinin daha fazla yaptırım konusunda anlaştıklarını ve "hiçbir şeyin masadan kalkmadığını" söyledi.