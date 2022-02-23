Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı almasının ardından bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara dair açıklama yaptı.

Bakanlık sözcüsü Hua Chunying, yaptırımları, sorunları çözmenin en iyi yolu olarak hiçbir zaman düşünmediklerini söyledi.

Chunying, Çin'in, ilgili tarafların sorunlarını diyalog yoluyla çözmeye çalışabileceklerini, sakin kalabileceklerini ve temkinli davranabileceklerini umduğunu söyledi.

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararı

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilgili 2 ayrı kararnameyi imzaladı.

5'er maddeden oluşan kararnamelerde, her iki tarafa da “kendi topraklarında askeri altyapı, üsler ve diğer şeyler inşa etme, kullanma ve iyileştirme” hakkı verildi.

Kremlin, askeri iş birliği konusunda resmi bir anlaşma yapılıncaya kadar, Rus birliklerine barış gücü olarak iki bölgeye konuşlanma emri verdi.

Putin ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi.