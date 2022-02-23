Rusya'nın kararına tepkili olan Avrupa ülkeleri, iki soruna çözüm arıyor.

Bunların ilki enerji sorunu.

Doğal gaz ihtiyacının yarısından fazlasının Rusya'dan karşılayan Avrupa Birliği, olası enerji krizine çözüm arıyor, alternatif tedarik yollarını değerlendiriyor.

Mülteci akını düşündürüyor

Avrupa ülkelerini düşündüren bir başka sorun ise olası mülteci akını.

Pek çok ülke, Rusya'nın Ukrayna'nın işgaline gidebilecek süreçte, büyük bir mülteci akını bekliyor.

Almanya olasılıkları değerlendiriyor, mültecilere barınma ve insani yardım sağlamaya hazırlanıyor.

İlk planda Ukrayna sınırındaki ülkelerde yardımlara ağırlık verilmesi var.

Polonya 1 milyona yakın mülteci bekliyor

Ukrayna Avrupa Birliği'ne de yardım talep ederken, bunun üzerine Fransa, Ukrayna'ya mülteciler için 15 büyük çadır, 300 aile çadırı, uyku tulumları, hijyen kitleri ve 36 mobil tıbbi konteyner sağlamayı taahhüt etti.

Avrupa ülkeleri içinde en fazla mülteci bekleyen ülke Polonya, 1 milyona yakın mülteci bekliyor.

Polonya hükümeti, "Ukrayna'ya Yardım" programını onayladı.

Ukrayna'dan gelen mültecileri ve yaralıları kabul etmek için çalışma grupları kuruldu.

Romanya, Slovakya, Çekya...

Ukrayna ile 650 kilometre sınırı olan Romanya da Polonya'nın ardından mülteci dalgasının en çok etkileyeceği ülkelerden.



Hükümet "kitlesel bir mülteci akınını" göz ardı etmiyor. Bu nedenle sınırdaki yerleşim yerlerinde geçici konaklama merkezleri oluşturuldu.

Slovakya, Frontex ile ortaklaşa sınır kontrollerini güçlendirme hazırlıklarına ağırlık verecek ve Çekya da çabaları destekleyecek.

Macaristan'da endişe hakim

Balkanlar üzerinden gelen göç dalgalarında sınırlarını mümkün olduğunca kapatma tutumundaki Macaristan da endişeli.

Ülkede, olası bir savaş durumunda, Ukrayna'dan gelecek ve milyonları bulabilecek mültecilerin, Macaristan'ın siyasi ve ekonomik durumunu temelden değiştireceği görüşü hakim.