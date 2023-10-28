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Dünya
AA 28.10.2023 13:50

İngiltere Kralı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

İngiltere Kralı 3. Charles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

İngiltere Kralı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı
[Fotograf: Reuters]

İngiltere Kralı 3. Charles'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta, "Ülkenizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan bu özel günde, ekselanslarınıza ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten tebriklerimi sunuyorum." ifadesi yer aldı.

Türkiye'ye 2015'te yaptığı ziyarette karşılaştığı misafirperverliği sevgiyle hatırladığını belirten Kral Charles, "Bu yıl şubat ayında yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Türkiye halkının devam eden yeniden inşa çabalarında gösterdiği dirence derin hayranlık duyduğumu da ifade etmek isterim." değerlendirmesini paylaştı.

İngiltere ve Türkiye arasındaki ortaklık ve dostluğun devamını dilediği mektubunda Kral Charles, şunları kaydetti:

"Bu olumlu ilişkinin giderek daha da güçleneceğinden ve devam edeceğinden eminim. Siz ve dünyanın her yerinde yaşayan Türkler, Türkiye'nin yüzüncü yılını kutlarken ben ve eşim size en iyi dileklerimizi iletiyoruz."

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İngiltere Cumhuriyetin 100. yılı Recep Tayyip Erdoğan
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