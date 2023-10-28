Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Bir grup Yahudi yerleşimci Nablus'un Es-Saviye beldesinde zeytin toplayan Filistinlilere saldırarak ateş açtı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Es-Saviye beldesinde bir Yahudi yerleşimcinin göğsünden vurduğu 40 yaşındaki Filistinli Bilal Muhammed Salih'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail güçleri veya Yahudi yerleşimciler tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 111'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Batı Şeria'da bu dönemdeki saldırılarda 1900'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.