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Dünya
AA 28.10.2023 13:27

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında Yahudi yerleşimcilerin saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti.

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bir grup Yahudi yerleşimci Nablus'un Es-Saviye beldesinde zeytin toplayan Filistinlilere saldırarak ateş açtı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Es-Saviye beldesinde bir Yahudi yerleşimcinin göğsünden vurduğu 40 yaşındaki Filistinli Bilal Muhammed Salih'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail güçleri veya Yahudi yerleşimciler tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 111'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Batı Şeria'da bu dönemdeki saldırılarda 1900'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

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Batı Şeria İsrail Filistin - İsrail Çatışması Yahudi Yerleşimi
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