Açık 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.04.2026 12:51

İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD gezisindeki "kinayeleri" sosyal medyanın gündemine oturdu

İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD ziyaretinde yaptığı konuşmalarda ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik iğneleyici sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Kral 3. Charles'ın ABD'yi ziyareti sırasında Kongreye hitabında ve onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada zaman zaman kinayeli ifadeler kullanması dikkati çekti.

Charles, Kongredeki konuşmasında İrlandalı yazar Oscar Wilde'a atıfta bulunarak ABD ile her şeylerinin ortak olduğunu söylerken, "Dil hariç." esprisini yaptı.

Onuruna verilen yemekte de Trump'ın İkinci Dünya Savaşı'nı anımsatarak ABD olmasaydı Avrupa ülkelerinin Almanca konuşacağına yönelik sözlerine değinen Charles, "Biz olmasaydık, siz de (ABD) Fransızca konuşuyor olurdunuz diyebilir miyim?" ifadesini kullandı.

Charles'ın bu sözleri salonda kahkahalara neden olurken Başkan Trump'ın, gülenlere doğru bakıp tebessüm ettiği görüldü.

Trump'a, İkinci Dünya Savaşı dönemine ait İngiliz denizaltısı HMS Trump'ın orijinal çanını hediye eden Charles, imalı bir şekilde "Eğer bir gün bize ulaşmanız gerekirse, çanı çalmanız yeterli." dedi.

Charles'ın bu ifadeleri de salonda alkış ve kahkahalara neden oldu.

Kral Charles'ın ifadeleri sosyal medya hesaplarında defalarca paylaşıldı ve çok sayıda yorum aldı.

ETİKETLER
İngiltere ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Elon Musk: OpenAI'ın fikir babası ve finansörü benim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
Bursa'da kesilen ağaç seyir halindeki kamyonetin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
14:52
EFES-2026 Tatbikatı: Doğu ve Batı unsurları sahada buluşuyor
14:38
MİT, Humeyni'nin Türkiye'de ikamet ettiği döneme ait belgeyi paylaştı
14:36
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
13:43
İletişim Başkanı Duran'dan "Kut'ül Amare Zaferi" mesajı
13:30
8,5 kiloluk böbrekle yaşadı, ameliyatla kurtuldu
Teknolojinin kalbi SAHA'da: Türkiye'nin 'azer silah sistemi' yeni kabiliyetlerle vitrine çıkıyor
Teknolojinin kalbi SAHA'da: Türkiye'nin 'azer silah sistemi' yeni kabiliyetlerle vitrine çıkıyor
FOTO FOKUS
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ