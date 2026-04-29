AB'den Meta'ya çocuk koruma suçlaması: Facebook ve Instagram mercek altında

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen iki yıllık soruşturmanın ardından gelen suçlama, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında yapıldı.

Söz konusu yasa, büyük teknoloji şirketlerinin platformlarındaki yasa dışı ve zararlı içeriklerle mücadelede daha aktif rol almasını şart koşuyor.

Küçük yaşta kullanım oranı dikkat çekiyor

AB teknoloji denetçilerinin verilerine göre, Avrupa'daki 13 yaş altı çocukların yaklaşık yüzde 10'u Facebook ve Instagram kullanıyor.

Avrupa Komisyonu, her iki platformun da risk değerlendirme yöntemlerini güncellemesi gerektiğini vurguladı.

Komisyon, küçük yaştaki çocukların tespit edilmesi ve platforma girişlerinin önlenmesi için teknik altyapının güçlendirilmesini bekliyor.

Ağır para cezası kapıda

Meta, suçlamalara yanıt vererek Komisyon'un nihai kararı öncesinde gerekli düzenlemeleri hayata geçirebilir. Dijital Hizmetler Yasası'nın ihlal edilmesi durumunda şirketlere, küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar ağır para cezaları uygulanabiliyor.