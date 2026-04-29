Dünya
AA 29.04.2026 12:05

AB'den Meta'ya çocuk koruma suçlaması: Facebook ve Instagram mercek altında

Avrupa Birliği (AB), Meta çatısı altındaki Facebook ve Instagram'ın çocukları korumaya yönelik düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle harekete geçti. AB, teknoloji devinin 13 yaş altı kullanıcıların platformlara erişimini engellemek için daha sıkı önlemler alması gerektiğini bildirdi.

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen iki yıllık soruşturmanın ardından gelen suçlama, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında yapıldı.

Söz konusu yasa, büyük teknoloji şirketlerinin platformlarındaki yasa dışı ve zararlı içeriklerle mücadelede daha aktif rol almasını şart koşuyor.

Küçük yaşta kullanım oranı dikkat çekiyor

AB teknoloji denetçilerinin verilerine göre, Avrupa'daki 13 yaş altı çocukların yaklaşık yüzde 10'u Facebook ve Instagram kullanıyor.

Avrupa Komisyonu, her iki platformun da risk değerlendirme yöntemlerini güncellemesi gerektiğini vurguladı.

Komisyon, küçük yaştaki çocukların tespit edilmesi ve platforma girişlerinin önlenmesi için teknik altyapının güçlendirilmesini bekliyor.

Ağır para cezası kapıda

Meta, suçlamalara yanıt vererek Komisyon'un nihai kararı öncesinde gerekli düzenlemeleri hayata geçirebilir. Dijital Hizmetler Yasası'nın ihlal edilmesi durumunda şirketlere, küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar ağır para cezaları uygulanabiliyor.

Meta Avrupa Birliği Facebook Instagram Çocuk
AP'deki en büyük ikinci siyasi grup, İsrail ile ortaklığın askıya alınması için protesto düzenledi
Bursa'da kesilen ağaç seyir halindeki kamyonetin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
EFES-2026 Tatbikatı: Doğu ve Batı unsurları sahada buluşuyor
MİT, Humeyni'nin Türkiye'de ikamet ettiği döneme ait belgeyi paylaştı
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
İletişim Başkanı Duran'dan "Kut'ül Amare Zaferi" mesajı
8,5 kiloluk böbrekle yaşadı, ameliyatla kurtuldu
