Elon Musk: OpenAI'ın fikir babası ve finansörü benim

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, mahkemedeki ifadesinde OpenAI fikrinin ve isminin kendisine ait olduğunu savundu.

Şirketin kilit isimlerini kendisinin işe aldığını ve başlangıç finansmanını sağladığını belirten Musk, kuruluşun tek bir bireye fayda sağlamayan bir hayır kurumu olarak tasarlandığını vurguladı.

Musk, "Bir hayır kurumunu yağmalamayı olağanlaştırırsak, ABD'deki hayırseverlik faaliyetlerinin temeli yok olur" dedi.

150 milyar dolarlık tazminat talebi

Musk, Sam Altman ve Greg Brockman'ı kâr amacı gütmeyen kuruluşu dev bir ticari şirkete dönüştürmekle suçluyor.

Davada öne çıkan talepler ise şöyle:

OpenAI ve yatırımcısı Microsoft'tan 150 milyar dolar tazminat,

Şirketin yeniden kâr amacı gütmeyen bir yapıya döndürülmesi,

Sam Altman ve Greg Brockman'ın yönetimden alınması.

OpenAI cephesi: "Musk yönetimde söz hakkı peşinde"

OpenAI ve Sam Altman'ın avukatı William Savitt ise açılış konuşmasında suçlamaları reddetti. Savitt, Musk'ın kuruluşu başından beri bir gelir kapısı olarak gördüğünü, kâr amacı güden bir yapıya çevirerek bizzat başına geçmek istediğini iddia etti. OpenAI tarafı, Musk'ın güvenliğe değil, sadece yönetimde söz sahibi olmaya odaklandığını savunuyor.

Halka arz ve sektörün itibarı risk altında

Bu davanın sonucu, OpenAI'ın değerinin 1 trilyon dolara ulaşabileceği tahmin edilen potansiyel halka arz sürecini doğrudan etkileyebilir.

Mahkemede ilerleyen günlerde Microsoft CEO'su Satya Nadella ve Sam Altman'ın da ifade vermesi bekleniyor. Davaya ilişkin kararın Mayıs ayı ortasında açıklanması öngörülüyor.