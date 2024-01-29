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Dünya
AA 29.01.2024 20:30

İngiltere Kralı 3. Charles taburcu edildi

İngiltere Kralı 3. Charles, prostat büyümesi nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden çıktı.

İngiltere Kralı 3. Charles taburcu edildi
[Fotograf: AFP]

Buckingham Sarayı, Kral'ın planlı tıbbi tedavisinin ardından öğleden sonra taburcu edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Kral'ın, iyileşme dönemi nedeniyle gelecekteki kamu görevlerini yeniden planladığı, sağlık ekibine ve hastane ziyaretine destek verenlere teşekkür ettiği ve son günlerde aldığı tüm mesajlar için minnettar olduğu bilgisi paylaşıldı.

İngiltere Kralı'nın, prostat büyümesi nedeniyle tedavi göreceği duyurulmuştu

Buckingham Sarayından 26 Ocak'ta yapılan açıklamada, Kral 3. Charles'ın, yerel saatle 08.30'da Clarence House sarayından ayrılarak hastaneye gittiği duyurulmuştu.

Açıklamada, "Majesteleri, geçen hafta boyunca kendisine iyi dileklerini gönderenlere teşekkür ediyor ve hastalığının halk sağlığı konusunda farkındalık yarattığını öğrenmekten mutluluk duyuyor." denilmişti.

Kral Charles'ın The London Clinic isimli özel hastaneye eşi Kraliçe Camilla ile gittiği de basına yansıyan görüntülerde yer almıştı.

Kasım ayında 75 yaşına giren Kral Charles'ın sağlık durumuna ilişkin daha önce Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Kral'ın iyi huylu prostat büyümesi tedavisi için düzeltici prosedürden geçirileceği ifade edilmişti.

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