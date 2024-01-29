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Dünya
AA 29.01.2024 19:57

ABD Savunma Bakanı hastane tartışmalarının ardından ilk kez Pentagon'da işbaşı yaptı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 22 Aralık 2023'te gizlice hastaneye kaldırılması ve sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray ile Kongre düzeyinde bilgilendirme krizi yaşanmasının ardından ilk kez Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) ofisine döndü.

ABD Savunma Bakanı hastane tartışmalarının ardından ilk kez Pentagon'da işbaşı yaptı
[Fotograf: İHA]

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Austin bugün Pentagon'daki görevine döndü.

Açıklamada, Bakan Austin'in Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'nden taburcu edildiği, 15 Ocak'tan bu yana evden çalıştığı hatırlatıldı.

İlk olarak gizlice 22 Aralık 2023'te kaldırıldığı hastanede prostat kanseri teşhisiyle operasyon geçiren Austin, ertesi gün evine gönderilmiş ancak daha sonra çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak’ta tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

Austin'in hastaneye kaldırılışı 5 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilk kez gündeme gelmiş, daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

70 yaşındaki Austin’in hastaneye kaldırılması ve sağlık durumu ile ilgili gelişmelerin yetkililerden ve kamuoyundan gizli tutulması eleştirilere neden olmuş, tepkiler üzerine Kongre ve Pentagon konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.

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