İngiltere, köle ticareti tazminatlarını "ekonomik kriz" nedeniyle ödemeyi reddetti

BBC haberine göre, ilk kez Afrika turuna çıkan Dışişleri Bakanı Lammy, Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta açıklamalarda bulundu.

Lammy, kendisinin de "köleleştirilmiş insanların soyundan geldiğini" vurgulayarak, kölelik döneminin "korkunç ve dehşet verici" olduğunu ve insanların üzerinde "kalıcı izler" bıraktığını söyledi.

Hayat pahalılığına ve ekonomik krize dikkati çeken Lammy, kölelikten etkilenen Afrika'daki eski sömürge ülkeleri için talep edilen tazminatları nakit ödeyemeyeceklerini kaydetti.

David Lammy, kölelikten etkilenen ülkeler için tazminat kavramının "nakit para transferiyle ilgili olmadığını" belirterek, İngiltere'nin nakit tazminat yerine Afrika ülkeleriyle beceri ve bilim paylaşımı yapacağını aktardı.

İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, 1500'lü yıllardan itibaren yüzyıllar boyunca süren Afrika'daki köle ticaretinde önemli roller oynamıştı.

Afrika'daki eski sömürge ülkeleri arasında Gambiya, Gana, Kenya, Nijerya, Liberya ve Zambiya en başta geliyor.