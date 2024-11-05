Katil İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere şiddetli hava saldırılarına devam etti.

İsrail savaş uçakları, sabah saatlerinde Sayda'ya bağlı Harayip kasabasına bir hava saldırısı düzenlerken Nebatiye'nin Kefr Tibnit kasabasında da bir evi hedef aldı.

Gece boyu süren saldırıların yoğunlaştığı iki bölge Sur ve Bint Cubeyl oldu.

İsrail ordusu, Marub kasabasında bir binayı hedef alarak yıkılmasına yol açarken, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin sabaha kadar arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Saldırıda kaç kişinin hayatını kaybettiği veya yaralandığına dair bilgi paylaşılmadı.

Bint Cubeyl'in pazar yerini hedef alarak buradaki dükkanların ciddi hasar görmesine yol açan İsrail ordusu, kentin Marun ve Yarun kasabalarının çevresini de topçu bombardımanına tuttu.

İsrail, camiyi hedef aldı

İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Haris kasabasında bir motosikleti hedef alarak bir kişinin ölümüne neden olurken kasabanın hava saldırısı düzenlenen camisi de yıkıldı.

Sur'daki bir kasabayı hedef alan saldırı ise yaralanmalara neden oldu. Yaralılar Sur Lübnan-İtalyan Hastanesine nakledildi.

Deyrkifa kasabasına düzenlenen hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca, el-Bazuriye, Sarifa, Bariş, Kefra ve Yatir kasabalarına da saldırı düzenlendi.

Karada şiddetli çatışmalar

Ajans, İsrail'in Hanuk el-Kessara bölgesindeki Rumeyş kasabası yönünden sızma girişimine ise Hizbullah'ın karşı koyduğunu, bölgede çatışmaların gece boyu devam ettiğini ve İsrail unsurlarının geri çekilmek zorunda kaldığını kaydetti.

Hizbullah'ın gece boyunca 50'den fazla saldırı ve savunma operasyonu gerçekleştirdiği aktarılırken İsrail ordusunun bazı araçlarını kaybettiği ve askerlerinden ölenler olduğu belirtildi.

⁠⁠⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 2 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 2 kişi öldü, 13 bin 492 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.