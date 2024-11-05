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Dünya
AA 05.11.2024 11:03

FBI, Rusya'nın ABD seçimleriyle ilgili dezenformasyon faaliyetleri düzenlediğini iddia etti

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), Rusya'nın, ABD başkanlık seçimleri hakkında bir makale ve bir sahte röportaj olmak üzere iki yeni dezenformasyon girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

FBI, Rusya'nın ABD seçimleriyle ilgili dezenformasyon faaliyetleri düzenlediğini iddia etti
[Fotograf: Reuters]

FBI ve CISA'nın yayımladığı ortak açıklamada, Rus aktörlerin, seçimlerde ABD'li yetkililerin "sahtekarlık yapmak üzere bir plan düzenlediğini" iddia eden bir makale ve Arizona eyaletinde "seçim sahtekarlığı yapıldığını" öne süren kişiyle yapılan röportajı yanlış şekilde gösteren bir görüntüyü dezenformasyon kampanyası kapsamında yayınladığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Rusya bağlantılı aktörlerin "seçimin meşruiyetini zayıflatmak, seçmenlere seçim süreciyle ilgili korku aşılamak ve ABD vatandaşlarının siyasi tercihleri nedeniyle birbirlerine karşı şiddet kullandığını öne sürmek için görüntüler ve sahte makaleler oluşturduğu" öne sürüldü.

Rusya'nın bu faaliyetlerinin "kışkırtma riski taşıdığı" kaydedilen açıklamada, faaliyetlerin "seçim sürecine olan güveni sarsmak" ve ABD'li seçmenler arasında anlaşmazlık yaratmak için tasarlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Rusya'nın seçim gününde benzer içerikler yayınlaması ihtimaline karşı uyarı yapıldı.

Ayrıca açıklamada, İran'ın "ABD seçimlerine yönelik önemli bir yabancı etki tehdidi" olmaya devam ettiği kaydedildi.

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