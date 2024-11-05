Duman 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.11.2024 10:42

Trump Meksika'yı yüzde 25 gümrük vergisi artışıyla tehdit etti

ABD'de başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Meksika'nın düzensiz göçmenlerin ABD'ye girmesini engelleyememesi halinde komşu ülkeye yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını bildirdi.

Trump Meksika'yı yüzde 25 gümrük vergisi artışıyla tehdit etti

Bugün yapılacak seçimlerin arifesinde North Carolina eyaletinde yaptığı kampanya mitinginde konuşan Trump, ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından Meksika'ya tehditler yağdırdı.

Trump, Meksika'dan ABD'ye düzensiz göçün önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "Yapacağım ilk çağrılardan biri Meksika'ya olacak; sınırlarımızdan insanların girmesine izin vermeyi bırakın" dedi.

Komşu ülkeye dair sert ithamlarda bulunan Trump, "Meksika tarafından işgal ediliyoruz. Ülkemize gelen bu suçlu ve uyuşturucu saldırısını durdurmazlarsa, ABD'ye gönderdikleri her şeye derhal yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi aday, başkan seçilmesi halinde gümrük vergisi planının "yüzde yüz işe yarama şansı" olduğunu söyleyerek, "Bu işe yaramazsa, 50 yapacağım ve o da olmazsa 75 yapacağım. Sert çocuklar için ise 100 yapacağım" şeklinde konuştu.

Pek çok ekonomist, Trump'ın tehditlerle açıkladığı tarifelerin ters etki yaratacağını düşünüyor.

Trump, 2016'daki başkanlık yarışında, ABD-Meksika sınırına duvar inşa edeceğini ve bunun bedelini Meksika'ya ödeteceğini taahhüt etmişti ancak sözlerini yerine getirmemişti.

ETİKETLER
ABD ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump Meksika
Sıradaki Haber
Fransa'da Filistin destekçisi aktivist "terör propagandası" suçlamasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
AK Parti heyeti, Rusya'da temaslarda bulunacak
11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırgızistan'da Manas Nişanı takdim edildi
11:10
Mücevher ihracatı 6 milyar doları aştı
11:05
FBI, Rusya'nın ABD seçimleriyle ilgili dezenformasyon faaliyetleri düzenlediğini iddia etti
11:08
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sözümün arkasındayım
11:03
Edirne'deki gastronomi festivalini 28 bin kişi ziyaret etti
Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
FOTO FOKUS
2 ton uyuşturucu ele geçirildi, 42 zehir taciri tutuklandı
2 ton uyuşturucu ele geçirildi, 42 zehir taciri tutuklandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ