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Dünya
Hindustan Times 05.11.2024 10:20

Kadın kategorisinde yarışan boksörün erkek olduğu ortaya çıktı

2024 Paris Olimpiyatları’nda kadınlar boks dalında altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif'in cinsiyet kimliği, sızdırılan bir sağlık raporuyla gündeme geldi.

Kadın kategorisinde yarışan boksörün erkek olduğu ortaya çıktı

Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia tarafından elde edilen ve kamuoyuna yansıyan rapora göre, Khelif'in XY kromozomları bulunuyor.

Bu durumun, 5-alfa redüktaz yetmezliği adı verilen bir hastalığa işaret ettiği belirtiliyor.

Haziran 2023'te Paris'teki Kremlin-Bicêtre Hastanesi ve Cezayir'deki Mohamed Lamine Debaghine Hastanesi uzmanları tarafından hazırlanan raporda, Khelif’in biyolojik özellikleri detaylandırılıyor.

Raporda Khelif'in rahminin bulunmadığı ortaya çıktı.

Bu gelişme, aslında yeni değil.

Khelif’in XY kromozomlarına sahip olduğu daha önce de gündeme gelmiş ve Uluslararası Boks Birliği (IBA), 2023 yılında Yeni Delhi’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’ndaki altın madalya mücadelesine katılmasını yasaklamıştı.

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