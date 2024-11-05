Trump Michigan'da, Harris ise Philadelphia'da seçim kampanyalarını sonlandırdı

Yerel basında yer alan haberlere göre, ABD'de başkan adayları Trump ve Harris seçim kampanyalarının son gününü yoğun geçirdi.

Trump, 2016 ve 2020'de yaptığı gibi son mitingi için Michigan'a gitti.

Mitingde, seçim vaatlerini bir kere daha dile getiren Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme ve Orta Doğu'ya barış getirme sözü verdi.

Seçimden "hile yapılamayacak kadar büyük bir zaferle" ayrılacağını söyleyen Trump, "5 Kasım, Amerikan tarihinin en büyük günü olacak" dedi.

Harris, sandık başına çağırdı

Öte yandan Pensilvanya'daki Harris, seçmeni sandık başına gitmeye davet etti.

Harris, "Pensilvanya'da herkesin oy kullanmasına ihtiyacımız var, bu seçimin sonucunu siz belirleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Demokrat aday, Philadelphia'dan kendisine oy vermeyi planlayan ve ilk kez oy kullanacak bazı seçmenlerle de sohbet etti.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre Harris, seçim gecesi sonuçları Washington DC'de bulunan Howard Üniversitesi kampüsünde takip edecek; Trump ise Florida'da West Palm Beach'te seçim gecesini geçirecek.

270 delegeye ulaşan aday yarışı kazanacak

538 delegenin bulunduğu seçim sisteminde 270 delegeye ulaşan adayın yarışı kazanacağı ABD başkanlık seçimlerinde 7 salıncak eyalet, yarışın kaderini belirleyecek.

Bu seçimlerde salıncak eyaletler durumunda olan Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina, Michigan ve Wisconsin, ülkenin bir sonraki başkanının kim olacağının belirlenmesinde en büyük rolü oynayacak.

Kilit eyaletler hangileri?

Batı eyaletlerinde oy verme işlemi çok daha uzun sürecek.

Sandıkların tamamı TSİ 6 Kasım sabahı 08.00 civarında kapanacak. Ancak yeni başkanın yedi eyaletten gelecek oylarla belirlenmesi bekleniyor.

Bunlar geçmişte iki partiye de yönelmiş olan Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletleri.

Seçim gecesinin kilit anları şöyle:

TSİ 02.00 sıraları: Georgia dahil toplam sekiz eyalette sandıklar kapanmaya başlayacak. Normal şartlarda bu saatlerde Kentucky gibi rekabetin daha az olduğu eyaletlerde sonuçlar belli olmaya başlayacak.

TSİ 02.30 sıraları: Demokratların adayı Kamala Harris’in büyük umutlar beslediği North Carolina da dahil olmak üzere üç eyalette sandıklar kapanıyor. Demokratlar 2008 seçimlerinden bu yana North Carolina’yı Cumhuriyetçi Parti’ye kaybediyor.

TSİ 03.00 sıraları: Geçen seçimde sonucu netleştiren Pennsylvania dahil 15 eyalette daha sandıklar kapanacak.

TSİ 04.00 sıraları: Michigan, Arizona ve Wisconsin gibi kritik eyaletler dahil 12 eyalette daha oylama sona erecek.

Oy sayımı nasıl yapılıyor?

Eyaletlerde genellikle önce seçim günü verilen oylar sayılıyor.

Ardından da erken atılan oylar, posta yoluyla verilen oylar, itiraz sonuçları, yurt dışı ve ordu mensuplarının oyları sayılıyor.

Atanmış ya da seçilmiş olan yerel seçim görevlileri, sayımdan doğrulamaya tüm süreci yönetiyor.

Bu doğrulama süreci, verilen oy sayısını aktif seçmen sayısıyla karşılaştırmayı ve her bir oy pusulasını yırtılma, lekelenme veya diğer hasarlar açısından incelemeyi de içeriyor.

Tutarsızlıklar belgeleniyor ve takibi yapılıyor.

Amerika’da oy pusulaları, bir elektronik tarayıcıya yerleştiriliyor ve sonuç bu elektronik okuma sonrası kayıt altına alınıyor. Bazı durumlarda atılan oyun sağlaması görevliler tarafından yapılabiliyor.

Her eyaletin seçim sonuçlarının takibi noktasında katı kuralları bulunuyor.

Hangi bölümlerin halka açık olduğu, parti gözlemcilerinin oy sayımını nasıl izleyebileceği ve müdahale edebileceği kurallarla belirlenmiş durumda.