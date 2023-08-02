İngiltere KKTC'nin bağımsızlığını tanıyacak mı?

"Söyleyin onlara burası bağımsız bir Cumhuriyet'tir."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz." sözleriyle KKTC'nin kuruluşunu dünyaya haykırmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da neredeyse uluslararası her toplantıda KKTC'nin bağımsızlığıma vurgu yapıyor:

"Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin, KKTC'yi bir an önce tanıyın"

İngiliz vekil: KKTC'nin tanınmaması için hiçbir neden yok

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanınmasına İngiltere'den önemli bir destek geldi.

İngiliz Milletvekili Sammy Wilson, KKTC'nin tanınması gerektiğini vurguladı.

İngiliz siyaset dergisi Politicshome'da bir yazı kaleme alan Sammy Wilson, "Kıbrıs Adası’nda sınırın her iki tarafında tam olarak işleyen hükümetler ve demokratik sistemler var’’ diye yazdı.

Wilson, KKTC’nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınmaması için bir neden yok olmadığının altını çizdi.

"Kıbrıs’ta çözüm planlarını Rumların reddediyor"

İngiliz Milletvekili, Kuzey İrlanda barış sürecinde imzalanan ve "Hayırlı Cuma Anlaşması" olarak da bilinen Belfast Anlaşması’na işaret etti, "Kosova'nın bağımsızlığına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nın 2010 kararı KKTC'nin talebine daha fazla yasallık sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta çözüm planlarını Rumların reddettiğine işaret eden Wilson, İngiltere’nin bu süreçte Kıbrıs Türkleri ve Rumlar arasında arabulucu olmasını istedi.

Geçtiğimiz günlerde de İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Iain Duncan Smith, İngiltere'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğrudan uçuşların düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Smith, "Yapılması çok basit olan bu meseleyi çözüp çözemeyeceğimizi görmek için hükümetle görüşmeye devam edeceğim ve bunu yapmaya çalışmalıyız." ifadesini kullanmıştı.

Kıbrıslı Türkler, Türkiye ya da Rum kesimi üzerinden KKTC'ye uçabiliyor

İngiltere'nin KKTC'yi bağımsız bir devlet olarak tanımaması nedeniyle bu ülkeden KKTC'ye doğrudan uçuş yapılmıyor. İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Türkiye ya da Rum kesimi üzerinden KKTC'ye uçabiliyor.

Kıbrıslı Türkler, daha önce birçok kez İngiltere'den KKTC'ye direkt uçuşların yapılması için "KKTC'ye direkt uçuşlara izin verin" başlıklı imza kampanyaları başlatmıştı.

İngiliz parlamentosu da düzenlenen kampanyaların 10 bin imzayı geçmesi sebebiyle yazılı açıklama yaparak, KKTC'ye doğrudan uçuş düzenleme gibi bir planlarının olmadığını duyurmuştu.

"İngiltere KKTC'yi tanımayı düşünüyor"

Önceki yıllarda Boris Johnsom hükümetinin KKTC'yi bağımsız bir ülke olarak tanımayı düşündüğü gündeme gelmişti.

İngiliz medyası, Johnson hükümetinin KKTC'yi tanımayı düşündüğünü iddia etti.

İddia, hükümete yakın kaynaklara dayandırıldı. KKTC'nin bağımsız ülke olarak resmen tanınmasının adada taraflar arasındaki dengeyi sağlayacak bir adım olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin, KKTC'yi bir an önce tanıyın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin bağımsızlığının tüm ülkelerce tanınması gerektiğini sık sık vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BM Kürsüsü'nden yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum: Gelin Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın." açıklamasını yaptı.

KKTC Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye oldu

Geçtiğimiz yıl Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi düzenlendi.

Bu zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi.

Kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Teşkilat'a gözlemci üye olmasının kabul edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek, çözüm sürecine de katkı sağladık. Bu dayanışma iradesini sergilediğiniz için siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Türk Devletleri Teşkilatı’na kendi adıyla gözlemci üye olmasıyla da ilk kez uluslararası bir kuruluşa kabul edilmiş oldu.

Türkiye her zaman KKTC'nin yanında

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Son 20 yılda KKTC’nin dünyaya tanıtılması başta olmak üzere ekonomik ve sosyal kalkınmasına öncelik verildi. KKTC, Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye oldu, Ada’da iki devletli çözüm vizyonunun önü açıldı.

Türkiye KKTC'yi yalnız bırakmadı

Doğu Akdeniz’de de Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs Adası ve enerji kaynaklarındaki hak ve menfaatleri korundu.

Türkiye'nin sondaj ve sismik araştırma gemileri, İHA ve SİHA'ların korumasıyla Doğu Akdeniz'de görev yaptı.

Kıbrıs Türk halkı ekonomik ve sosyal anlamda da ihtiyaç duyduğu her dönem Türkiye'yi yanında gördü.

Yardım ve destek çabaları 2002 yılı sonrası daha da hızlandı.

Bir rüya gerçek oldu

Dünyada benzeri olmayan 'Su Temin Projesi' ile asırlık bir rüya gerçeğe dönüştürüldü.

2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı proje ile deniz altından borularla KKTC'ye su götürüldü.

Ankara'dan KKTC'ye ekonomik destek

Türkiye, KKTC'nin kalkınması için de desteğini artırdı. 1974 ile 2001 yılları arasında yapılan 1 milyar 711 milyon dolarlık yardım, 2002 - 2021 yılları arasında 7 milyar 86 milyon dolara yükseldi.

Geçtiğimiz mart ayında imzalanan Mali İş Birliği Protokolü ile KKTC'ye 2023 yılı için 9 milyar 500 milyon Türk Lirası katkı sağlanması kararlaştırıldı.