Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.08.2023 09:19

ABD'nin silahlı şiddet arşivi büyüyor: 2023'ün ilk 7 ayında 11 binden fazla saldırı

ABD'de yayımlanan bir rapor, endişeli bir geleceğe işaret ediyor. Silahlı Şiddet Arşivi'nin Temmuz 2023 raporuna göre yılın ilk 7 ayında 11 binden fazla silahlı şiddet olayı yaşandı. Rapora göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 25 binden fazla kişi bu olaylarda hayatını kaybetti.

ABD'nin silahlı şiddet arşivi büyüyor: 2023'ün ilk 7 ayında 11 binden fazla saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir zamanlar ülkenin batısında yaşananlar, günlük yaşamın bir parçası olmuş durumda.

Silahlı Şiddet Arşivi'nin Temmuz 2023 raporu ülke için endişe verici bir tabloyu barındırıyor.

Arşivin günlük 7 bin kaynaktan derlediği rapora göre 2023 yılının ilk 7 ayında 11 bin 132 silahlı şiddet olayı yaşandı.

25 bin 191 kişi hayatını kaybetti. Bu istatistikte kitlesel saldırılar dikkati çekiyor.

Bu yılın ilk 7 ayında 421 kitlesel silahlı saldırı gerçekleşirken bu rakam 2019 yılının tümünü geride bıraktı.

Kitlesel infaz kapsamına 4 ve daha fazla kişinin öldürüldüğü saldırılar giriyor.

Ölümlerin 14 bini intihar, kalanı cinayet, savunma amaçlı ve kitlesel saldırılarda gerçekleşti.

Ölenler arasında 170 çocuk ve 878 genç bulunuyor.

Ülkede birçok eyalette silah satın almak oldukça kolay.

Amerikan vatandaşı ya da yeşil kartı olan herkes, kısa bir güvenlik soruşturmasından sonra yarı otomatik tüfeğe kadar geniş yelpazede birçok silah alabiliyor. Sayı sınırı da çoğu eyalette yok.

Başkan Biden, Kongre'den; yarı otomatik tüfekleri ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklayan, güvenlik soruşturmasını kapsamlı hale getiren yasa çıkarmasını istiyor.

Ancak silah lobisinin Kongre'deki etkisi sebebiyle arzulanan yasalar çıkarılamıyor.

ETİKETLER
ABD Bireysel Silahlanma
Sıradaki Haber
Twitter, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'ne dava açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:38
Enflasyon rakamları yarın açıklanacak
09:37
22 köpek yurda kaçak yollara sokulmaya çalışıldı
09:31
Brent petrolün varil fiyatı 85,73 dolar
09:30
7 yıldır aranan FETÖ'cü eski emniyet müdürü tutuklandı
09:23
Polonya'ya geçen Ukraynalı sayısı 14 milyonu aştı
09:23
6 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
2023 Durrow Korkuluk Festivali
2023 Durrow Korkuluk Festivali
FOTO FOKUS
15 yaşındaki Muhammet Mustafa Er kalp nakliyle hayata tutundu
15 yaşındaki Muhammet Mustafa Er kalp nakliyle hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ