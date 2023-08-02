ABD'nin silahlı şiddet arşivi büyüyor: 2023'ün ilk 7 ayında 11 binden fazla saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir zamanlar ülkenin batısında yaşananlar, günlük yaşamın bir parçası olmuş durumda.

Silahlı Şiddet Arşivi'nin Temmuz 2023 raporu ülke için endişe verici bir tabloyu barındırıyor.

Arşivin günlük 7 bin kaynaktan derlediği rapora göre 2023 yılının ilk 7 ayında 11 bin 132 silahlı şiddet olayı yaşandı.

25 bin 191 kişi hayatını kaybetti. Bu istatistikte kitlesel saldırılar dikkati çekiyor.

Bu yılın ilk 7 ayında 421 kitlesel silahlı saldırı gerçekleşirken bu rakam 2019 yılının tümünü geride bıraktı.

Kitlesel infaz kapsamına 4 ve daha fazla kişinin öldürüldüğü saldırılar giriyor.

Ölümlerin 14 bini intihar, kalanı cinayet, savunma amaçlı ve kitlesel saldırılarda gerçekleşti.

Ölenler arasında 170 çocuk ve 878 genç bulunuyor.

Ülkede birçok eyalette silah satın almak oldukça kolay.

Amerikan vatandaşı ya da yeşil kartı olan herkes, kısa bir güvenlik soruşturmasından sonra yarı otomatik tüfeğe kadar geniş yelpazede birçok silah alabiliyor. Sayı sınırı da çoğu eyalette yok.

Başkan Biden, Kongre'den; yarı otomatik tüfekleri ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklayan, güvenlik soruşturmasını kapsamlı hale getiren yasa çıkarmasını istiyor.

Ancak silah lobisinin Kongre'deki etkisi sebebiyle arzulanan yasalar çıkarılamıyor.