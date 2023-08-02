Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 02.08.2023 08:03

Twitter, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'ne dava açtı

Twitter, İngiltere merkezli kar amacı gütmeyen Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'ne (CCDH) karşı dava açtı ve STK'yı reklamcıları korkutarak Twitter'da ifade özgürlüğünü ve açık tartışmayı bastırmaya çalışmakla suçladı.

Twitter, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'ne dava açtı

Sosyal medya platformu Twitter, yani yeni ismiyle X, bilinmeyen kuruluşlar, bireyler ve hatta potansiyel olarak eski medya şirketleriyle bağları olan yabancı hükümetler tarafından finanse edilen ve desteklenen bir aktivist örgüt olarak tanımladığı Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'ne dava açtı.

Konuyla ilgili bir blog gönderisinde X, CCDH'yi " tüm platformlarda CCDH'nin aynı fikirde olmadığı konular hakkında konuşan insanları hedef almakla, görüşleri CCDH'nin ideolojik gündemine uymayan kullanıcıları platformdan çıkarmaya zorlamakla" suçladı.

STK'nın insanlar için ücretsiz hizmetleri kaldırmak için gelir akışlarına odaklanarak, ve sosyal medya platformu verilerine yasa dışı bir şekilde yetkisiz erişim elde etmeye ve bu verileri kötüye kullanmaya çalışarak ifade özgürlüğü kuruluşlarını hedeflediğini söyledi.

CCDH CEO'su Imran Ahmed, CNN'e davanın komplo teorisi gibi göründüğünü söyleyerek, Elon Musk'ı kendi başarısızlıklarından şirketi sorumlu tutmakla suçladı.

ETİKETLER
Elon Musk Twitter
Sıradaki Haber
İngiltere'den KKTC'ye tanıma desteği: Kabul edilememesi için hiçbir neden yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:38
Enflasyon rakamları yarın açıklanacak
09:37
22 köpek yurda kaçak yollara sokulmaya çalışıldı
09:31
Brent petrolün varil fiyatı 85,73 dolar
09:30
7 yıldır aranan FETÖ'cü eski emniyet müdürü tutuklandı
09:23
Polonya'ya geçen Ukraynalı sayısı 14 milyonu aştı
09:23
6 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
2023 Durrow Korkuluk Festivali
2023 Durrow Korkuluk Festivali
FOTO FOKUS
15 yaşındaki Muhammet Mustafa Er kalp nakliyle hayata tutundu
15 yaşındaki Muhammet Mustafa Er kalp nakliyle hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ