Twitter, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'ne dava açtı

Sosyal medya platformu Twitter, yani yeni ismiyle X, bilinmeyen kuruluşlar, bireyler ve hatta potansiyel olarak eski medya şirketleriyle bağları olan yabancı hükümetler tarafından finanse edilen ve desteklenen bir aktivist örgüt olarak tanımladığı Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'ne dava açtı.

Konuyla ilgili bir blog gönderisinde X, CCDH'yi " tüm platformlarda CCDH'nin aynı fikirde olmadığı konular hakkında konuşan insanları hedef almakla, görüşleri CCDH'nin ideolojik gündemine uymayan kullanıcıları platformdan çıkarmaya zorlamakla" suçladı.

STK'nın insanlar için ücretsiz hizmetleri kaldırmak için gelir akışlarına odaklanarak, ve sosyal medya platformu verilerine yasa dışı bir şekilde yetkisiz erişim elde etmeye ve bu verileri kötüye kullanmaya çalışarak ifade özgürlüğü kuruluşlarını hedeflediğini söyledi.

CCDH CEO'su Imran Ahmed, CNN'e davanın komplo teorisi gibi göründüğünü söyleyerek, Elon Musk'ı kendi başarısızlıklarından şirketi sorumlu tutmakla suçladı.