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Dünya
TRT Haber 02.08.2023 07:03

Meta ile Kanada arasında gerilim: Haberlere erişim sonlandırılacak

Meta yaptığı açıklamada, şirketin Kanada'daki tüm kullanıcılar için Facebook ve Instagram'daki haberlere erişimi sona erdirme sürecini başlattığını söyledi. Kanada hükümeti ise ödeme yapmak yerine haber erişimini sona erdiren şirkete tepki gösterdi.

Meta ile Kanada arasında gerilim: Haberlere erişim sonlandırılacak

Hareket, ülkedeki internet devlerinin haber yayıncılarına ödeme yapmasını gerektiren mevzuata yanıt olarak geldi.

Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone, değişikliklerin önümüzdeki haftalarda uygulanacağını söyledi .

Hükümetin Meta ile olan anlaşmalarından sorumlu olan bakanı Pascale St-Onge, hareketi sorumsuzca nitelendirdi.

St-Onge Salı günü yaptığı açıklamada, "[Meta], haber kuruluşlarına adil paylarını ödemek yerine, kullanıcılarının kaliteli ve yerel haberlere erişmesini engellemeyi tercih etti.

Yerimizde durmaya devam edeceğiz. Sonuçta, eğer hükümet teknoloji devlerine karşı Kanadalıları savunamazsa, kim savunacak?” dedi.

Kanada'nın kamu yayını CBC de Meta'nın hareketini sorumsuzca nitelendirdi ve bunun "piyasa güçlerinin kötüye kullanılması" olduğunu söyledi.

Kanada parlamentosu tarafından kabul edilen Çevrimiçi Haber Yasası, Google'ın ana şirketi Alphabet ve Meta gibi platformları içerikleri için Kanadalı haber yayıncılarıyla ticari anlaşmalar yapmaya zorlayacak.

Mevzuat, teknoloji firmalarına haberler için ödeme yapmaya çalışan küresel bir hükümet eğiliminin bir parçası.

Kanada mevzuatı, Avustralya'nın 2021'de çıkardığı ve Google ve Facebook'tan hizmetlerini kısıtlama tehditlerini tetikleyen bir yasaya benziyor.

Mevzuatta değişiklikler teklif edildikten sonra her iki şirket de sonunda Avustralya medya şirketleriyle anlaşmalar yaptı.

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