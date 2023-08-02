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Dünya
BBC 02.08.2023 06:46

Kanada'dan bir ilk: Her bir sigaranın üzerine uyarı etiketleri koyulacak

Kanada, gençleri sigaraya başlamaktan caydırmak ve içenleri bırakmaya teşvik etmek amacıyla, paketlerin haricinde, her bir sigaranın üzerine uyarılar basmaya başlayan ilk ülke olacak.

Kanada'dan bir ilk: Her bir sigaranın üzerine uyarı etiketleri koyulacak

İngilizce ve Fransızca olarak yapılacak uyarılarda "Sigara kanser yapar" ve "Her nefeste zehir" gibi ibareler yer alacak.

Yeni yönetmelik Salı günü yürürlüğe girecek.

Gelecek yıldan itibaren Kanadalılar yeni uyarı etiketlerini görmeye başlayacak.

Temmuz 2024'e kadar üreticilerin uyarıların satılan tüm büyük boy sigaralarda olmasını sağlaması gerekecek ve Nisan 2025'e kadar tüm normal boy sigaralar ile tütün kağıdı ve tüpleri olan küçük purolar uyarıları içerecek

Çocuklara zarar verme, organlara zarar verme ve iktidarsızlık ve lösemiye neden olma ile ilgili uyarılar dahil olmak üzere ifadeler filtre üzerinde görünür olacak.

Kanada, 1989'dan beri sigara paketleri üzerine uyarı etiketleri basılmasını zorunlu kıldı ve 2000 yılında ülke, tütün ürünü paketleri için resimli uyarı gerekliliklerini kabul etti.

ETİKETLER
Kanada Sigara
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