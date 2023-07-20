Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin, KKTC'yi bir an önce tanıyın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde konuştu.

"1974 Barış Harekatı'nın önünü açan Ecevit'i, Erbakan'ı ve Türkeş'i rahmetle ve minnetle anıyorum"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aziz şehitlerimizi burada rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize bereketli ömür niyaz ediyorum. Şehitlerin hatırasına sahip çıkan Kıbrıslı kardeşlerimi tebrik ediyorum. 1974 Barış Harekatı'nın önünü açan dönemin başbakanı Sayın Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Sayın Erbakan'ı, sayın Türkeş'i rahmetle ve minnetle anıyorum.

"Türk ordusu 49 yıl önce yazdığı destanla Kıbrıs'a barış ve huzur getirdi"

Geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için geçmişi çok iyi bilmek zorundayız. 1963-1974 dönemi Kıbrıs Türkleri için kan, gözyaşı ve katliam demekti. İnsanlık onurunu, vicdanını ayaklar altına alarak Kıbrıs Türklerine zulmedildi. Korkunç katliamlara şahit edildik. Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi. Yok etmek istedikleri Kıbrıs Türkleri bugün kendi bayraklarının gölgesinde güvenle yaşıyor. Türk ordusu 49 yıl önce yazdığı destanla Kıbrıs'a barış ve huzur getirdi. Kıbrıs Türkü'nün asla yalnız olmadığını dünya gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ada'nın güneyinde kendisini Kıbrıs’ın tek hakimi ve sahibi olarak gören gerçeklerden kopuk zihniyet hala sürüyor. pic.twitter.com/G9hPjfWHCi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 20, 2023

"Bütün çabamız Ada'ya 1974'te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir"

Hastalıklı zihniyetin neler yapabileceğini bu topraklarda gördük. Zulmü bildiğimiz halde intikam peşinde koşmadık. Bütün çabamız Ada'ya 1974'te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. 20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolüdür.

"Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün varlığının, egemenliğinin, varlığının her zaman garantörü olacaktır"

Kıbrıs Cumhuriyeti adını gasbeden Rum tarafının yaptığı kabahati gizleyerek 3. taraflara bizi şikayet etmektir. Federal bir çözümün mümkün olmadığını herkes anlamalıdır, adil bir çözüm istiyoruz. Bu Ada'da işlenen katliamları ne unutacağız ne de unuttturacağız. Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün varlığının, egemenliğinin, varlığının her zaman garantörü olacaktır. Ada'da eşit statü kabuıl edilmeden yeni bir müzakere söz konusu değildir.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın"

BM Kürsüsü'nden yaptığı tarihi çağrıyı tekrarlıyorum: Gelin Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın. pic.twitter.com/CionCnwNc6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 20, 2023

Erdoğan, Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Ercan Havalimanı açılışı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri için KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

Anıta çelenk bırakan ve Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

[Fotoğraf: DHA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk Halkı ile güç ve gönül birliği içerisinde gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümüne ulaşmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Anavatan, garantör Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan sarsılmaz desteğinin altını tekraren çiziyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hakkını, hukukunu ve egemenliğini her platformda savunmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."