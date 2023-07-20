Erdoğan, Ercan Havalimanı'na ilk inişte kokpitteydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, yenilenen Ercan Havalimanı'na inen ilk uçak oldu.

Erdoğan, su takıyla karşılanan uçağın kokpitinde bir süre oturdu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pist açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan ayrıca, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.