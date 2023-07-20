CHP'de disipline sevk edilen Özcan, 26 Temmuz'da savunma yapacak

Seçimde alınan başarısız sonuçların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine yaptığı sert eleştirilerle gündeme gelen Tanju Özcan'ın dosyası CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda incelendi.

Özcan'ın genel merkeze giderek savunma yapması bekleniyordu.

Ancak Özcan, hastalığı gerekçesiyle genel merkeze sağlık raporu gönderdi.

Toplantıda, tedbirli kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan için karar çıkmadı.

Yüksek disiplin kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı savunmasını yapmak üzere 26 Temmuz'da yeniden genel merkeze davet etti.