Öğretmenevlerinde öğretmenlerin 'öncelik kapasitesi' artırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'na ait öğretmenevi ve akşam sanat okullarındaki kapasitesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan veya yıkım kapsamına alınan kurumlar nedeniyle düşüş yaşandı.

Bakanlık, öğretmenlerin konaklama taleplerine daha hızlı cevap verilmesi amacıyla yeni bir karar aldı. Rezervasyon işlemlerinde öncelikli hizmet verilebilmesi amacıyla kurumlarda öğretmenlere yönelik kapasitede artış yapıldı.

Buna göre, çevrim içi rezervasyon sistemlerinde öğretmenler için ayrılacak kontenjan oda kapasitesine göre kurumlara yazıyla bildirildi.

Kuruluş amacı öğretmenlerin konaklama ihtiyacını karşılamak

Beyoğlu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Abdullah Kürşat Balta, yaptığı açıklamada, öğretmenevlerinin kuruluş amacının, öğretmenlerin ikamet ettikleri yerlerin dışında konaklama ihtiyacını karşılamak olduğunu söyledi.

Bunun yanı sıra öğretmenevlerinde yeme-içme gibi sosyal ihtiyaçların karşılandığını, organizasyon gibi faaliyetlerin yapıldığını dile getiren Balta, bu kapsamda diğer kamu personeli ile sivil ziyaretçilerin de öğretmenevlerine rağbet gösterdiğini belirtti.

Oluşan bu talebin öğretmenlerin, öğretmenevlerinden faydalanma imkanını bir nebze azalttığını vurgulayan Balta, öğretmenlerin bu konudaki haklı serzenişlerinden dolayı Bakanlığın kapasite artırılması yönünde karar aldığını aktardı.

Balta, daha önce öğretmenlere tatil döneminde odaların yüzde 50 civarında rezerve edildiğine dikkati çekerek, bu kararla çevrim içi rezervasyon sistemlerinde, 25-39 oda kapasiteli kurumlarda en az 15 odanın, 40-79 oda kapasiteli kurumlarda en az 30 odanın, 80 oda ve üstü kapasiteli kurumlarda ise toplam oda sayısının en az yüzde 60'ının öğretmenlere tahsis edildiğini söyledi.

İstanbul'da 162 bin öğretmen olduğunu, 660 yatak kapasiteli 13 öğretmenevinin bulunduğunu kaydeden Balta, "162 bin öğretmen ve bununla birlikte İstanbul'umuzu Anadolu'nun değişik yerlerinden gezmeye gelen öğretmenlerimiz de talepte bulundukları için faal olan 613 yatak yeterli gelmemektedir." dedi.

Bu dönemde depremzede vatandaşlara da ücretsiz hizmet verdiklerini anlatan Balta, bu durumun da doluluk oranını artırdığını kaydetti.

"Öğretmenevleri, kamu iktisadi teşekkülü yani kamu iktisadi işletmesidir"

Öğretmenevlerinin genel bütçeden faydalanmadığına dikkati çeken Balta, "Öğretmenevleri, kamu iktisadi teşekkülü yani kamu iktisadi işletmesidir. Karşıdaki oteller hangi vergilere tabiyse öğretmenevimiz de bir işletme olarak o vergilere ve o yükümlülüklere tabidir. Kendi personeli, cari gideri, bunların hepsini kendi içerisinde finanse etmek zorundadır. Sonuçta hizmetin devamı açısından işletmeciliğin en önemli noktası kardır ki zarar ettiği noktada sıkıntıya girecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Online rezervasyon sistemi aktiftir"

Balta, öğretmenevlerinde konaklamak isteyen öğretmenlere yönelik, "Online rezervasyon sistemi aktiftir. Yer bulmak için bir ay öncesinden online rezervasyon açılışlarını takip etsinler. Her öğretmenevinin kendine özgü bir sayfası vardır. Orada istedikleri zaman taleplerini karşılayabilirler." bilgisini verdi.