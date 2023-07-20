Açık 31ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.07.2023 13:40

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'nin "Barış ve Özgürlük Bayramı"nı kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "Barış ve Özgürlük Bayramı"nı kutlayarak, "Kıbrıs bizim kalbimizdir, milli davamızdır, adanın barış ve esenliğinin teminatı olan kardeşliğimiz ilelebet devam edecektir" sözlerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'nin "Barış ve Özgürlük Bayramı"nı kutladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü ve "Barış ve Özgürlük Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin "Barış ve Özgürlük Bayramı"nı kutladı.

Kurtulmuş, mesajında,"Kıbrıs bizim kalbimizdir, milli davamızdır, adanın barış ve esenliğinin teminatı olan kardeşliğimiz ilelebet devam edecektir. 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum" sözlerine yer verdi.


ETİKETLER
KKTC Numan Kurtulmuş
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılını kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:27
Aspartam içeren yiyecek ve içecekler güvenli mi?
14:24
Öğretmenevlerinde öğretmenlerin 'öncelik kapasitesi' artırıldı
14:17
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'deki 10 şampiyona tebrik
14:15
YKS'ye göre tercih yapacak öğrencilere 81 ilde danışmanlık verilecek
14:18
İsveç, Bağdat Büyükelçiliğinin basılmasını kınadı
14:10
Küresel ortalama sıcaklık, üst üste 17 gündür yüksek seyrediyor
İsrail'in Lübnan sınırına beton bariyerler yerleştirmesi gerginliğe yol açtı
İsrail'in Lübnan sınırına beton bariyerler yerleştirmesi gerginliğe yol açtı
FOTO FOKUS
İngiltere'de göçmenler için yüzen hapishane
İngiltere'de göçmenler için yüzen hapishane
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ