İyi Parti'de çalışmalar ittifak çatısından bağımsız yürütülüyor

İyi Parti'de, Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimler için hazırlıklar devam ediyor.

Çalışmalar, herhangi bir ittifak ya da iş birliğinden bağımsız olarak 81 ilde aday çıkarılması çerçevesinde sürdürülüyor. Parti kulislerinde, Genel Başkan Meral Akşener'in yerel seçime giden süreçte "müstakil siyaset" yürütmek istediği konuşuluyor. Bu çerçevede, parti içinde "yola yalnız devam etme" fikrinin öne çıktığı belirtiliyor.

Hiçbir ikili görüşmede ittifak konusu konuşulmadı

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun yaptığı açıklamaya göre, bugüne kadar hiçbir ikili görüşmede ittifak konusu konuşulmadı. Henüz hiçbir partiden de ittifak ya da iş birliğine ilişkin teklif gelmedi.

İlerleyen süreçte ancak "başka bir partiden teklif gelmesi halinde" ittifakın konuşulabileceği ifade ediliyor.

Seçime ittifaksız girilmesi düşüncesi hakim

İyi Partililerden edinilen bilgiye göre; son Genel İdare Kurulu toplantısında da üyelerin hiçbiri ittifak yapılması önerisi vermedi. Partinin yerel teşkilatlarında da seçime ittifaksız girilmesi düşüncesinin hakim olduğu belirtiliyor.

Saha çalışmalarına ağırlık veriliyor

İyi Parti, yerel seçime giden süreçte saha çalışmalarına ağırlık veriyor. Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak İyi Partili belediyeleri, Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu da teşkilatları ziyaret ediyor. Ziyaretlerle hem teşkilatların hem de taban seçmenin istekleri ve tavsiyeleri alınıyor. Genel Başkan Akşener'in de ağustosun sonunda Afyonkarahisar'dan başlayarak il gezilerine çıkması planlanıyor.