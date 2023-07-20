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Gündem
TRT Haber 20.07.2023 12:48

Ercan Havalimanı adını Kıbrıs Barış Harekatı’nın ilk şehidinden alıyor

KKTC Ercan Havalimanı'nın yeni terminalinin açılışı, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49’uncu yıl dönümünde yapılıyor. Lefkoşa’nın dünyaya açılan kapısı adını, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ilk şehitlerinden olan Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’dan alıyor.

Ercan Havalimanı adını Kıbrıs Barış Harekatı’nın ilk şehidinden alıyor

Fehmi Ercan, 1935 yılında Balıkesir’de dünyaya gözlerini açtı. İlkokulu Demirci’de, ortaokulu Gönen’de ve liseyi Balıkesir’de bitirdikten sonra 1 Kasım 1957 tarihinde Hava Harp Okulu’na girdi.

30 Ağustos 1959’da 1959/56 sicil numarasıyla asteğmen olarak Hava Harp Okulu’ndan mezun oldu. O artık Türk Silahlı Kuvvetleri’nin neferlerinden biriydi.

21 Şubat 1962 tarihinde uçuş eğitimini tamamladı. Ardından çeşitli hava birlik komutanlıklarında pilot olarak görev yaptı.

Sırasıyla 28 Şubat 1960’da teğmen, 30 Ağustos 1962’de üsteğmen, 30 Ağustos 1967’de yüzbaşı ve 30 Ağustos 1972 tarihinde de binbaşı rütbesine yükseldi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın ilk gününde şehit oldu

Pilot Binbaşı Fehmi Ercan, Diyarbakır’da bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığında 181. filo komutanı olarak görev yapmaktaydı.

8 Ağustos 1973 tarihinde İzmir 2. Ana Jet Eğitimi Üs Komutanlığı emrine atandı. Kıbrıs Barış Harekatı dolayısıyla 6. Kolordu Komutanlığı nezdinde İleri Hava Kontrolörü (FAC) görevini üstlendi.

Görevi, cephenin en ön saflarından Türk uçaklarını düşman hedeflerine yönlendirmekti.

Henüz harekatın birinci gününde, 20 Temmuz 1974 gecesi, Rumların alay karargahına yönelik roket saldırısında 39 yaşında şehit düştü.

Aynı saldırıda Albay İbrahim Karaoğlanoğlu ve iki er de şehit oldu.

Binbaşı Fehmi Ercan, 20 Temmuz 1974 gecesi, Rumların roket saldırısı sonucu şehit oldu[Binbaşı Fehmi Ercan, 20 Temmuz 1974 gecesi, Rumların roket saldırısı sonucu şehit oldu]

Şehit Ercan’ın adı KKTC’nin tek uluslararası havalimanına verildi

Şehit Binbaşı Fehmi Ercan’ın mezarı, Girne’deki Karağlanoğlu Şehitliği’nde bulunuyor.

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’daki uluslararası havalimanı da adını, şehit Binbaşı Ercan’ın soyadından alıyor.

Havalimanı sivil hava trafiğine 3 Şubat 1975 tarihinde açıldı.

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