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TRT Haber 20.07.2023 12:12

Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olurken, başvuru işlemlerine 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren başlandı.

Bedelli askerlik ücreti belli oldu
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, bedelli askerlik tutarının 122 bin 351 lira olduğunu açıkladı.

Albay Zeki Aktürk, bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini de ifade ederek, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı Bedelli Askerlik
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