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Gündem
AA 20.07.2023 15:02

Deprem bölgesindeki yapım ve dönüşüm ofislerine yoğun ilgi

Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında açılan yapım ve dönüşüm ofislerine vatandaşların ilgisi yoğun. Bakan Özhaseki, vatandaşların projeyle ilgili memnuniyetlerini dile getirdiklerini belirterek, "Her bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim de mutluluğumuzdur. El ele vererek sağlam ve güvenli yuvalarımızı birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Deprem bölgesindeki yapım ve dönüşüm ofislerine yoğun ilgi
[Fotograf: AA]

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ili ihya için hayata geçirilen, "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Proje kapsamında 22 yerde yapım ve dönüşüm ofisi açtıklarını anımsatan Özhaseki, "Vatandaşlarımız ofislerimizde, projemizle ilgili sorularına cevaplar alarak memnuniyetlerini dile getirdiler. Her bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim de mutluluğumuzdur. El ele vererek sağlam ve güvenli yuvalarımızı inşallah birlikte inşa edeceğiz ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Özhaseki paylaşımında, vatandaşların ofislere yoğun ilgisini gösteren videoya da yer verdi.

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