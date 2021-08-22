Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 11:06Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İngiltere: Kabil Havalimanı yakınındaki kalabalıkta 7 kişi öldü
[Temsili fotoğraf: AA]
İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanı yakınlarında bulunan kalabalıkta 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyenler Kabil Havalimanı'na yöneldi.
İngiltere Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamaya göre, havalimanı yakınlarındaki kalabalıkta 7 Afgan sivil hayatını kaybetti.
Söz konusu kişilerin aileleriyle birlikte olduğu belirtildi.
Bakanlık, sahadaki koşulların "son derece zorlu" olduğunu bildirdi.
Etiketler: Afganistan İngiltere Taliban
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