Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna 83 kişiyi daha Afganistan'dan tahliye etti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Afganistan'dan 31'i Ukraynalı 83 kişiyi tahliye ettiklerini açıkladı.
Afganistan'dan tahliyeler sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlarını Afganistan'dan getirmeye devam ettiklerini söyledi.
Devlet Başkanı Zelenskiy, 31'i Ukrayna vatandaşı 83 kişinin sabah saatlerinde askeri uçakla Kabil'den Kiev'e getirildiğini ifade etti.
Ukrayna, 16 Ağustos'ta Afganistan'dan 8'i Ukraynalı 80 kişiyi uçakla ülkeye getirdiklerini duyurmuştu.
Etiketler: Afganistan Ukrayna
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