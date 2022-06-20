Pazar günü BBC'ye konuşan İrlanda Başbakanı Martin, İngiltere'yi ‘ekonomik vandalizm’le suçladı.

Martin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit sonrası Kuzey İrlanda Protokolünü elden geçirme planına yanıt vererek bunu ‘en kötü tek taraflılık’ olarak nitelendirdi.

İrlanda Cumhuriyeti'ne giren mallar vergilendirilecek

Geçtiğimiz hafta Avam Kamarası'nda tanıtılan bir tasarı, şu anda İngiltere'den Kuzey İrlanda'ya giren mallar üzerinde gümrük kontrollerini zorunlu kılan protokolü önemli ölçüde elden geçirecek.

Yeni tasarı geçerse, Kuzey İrlanda'ya giden mallar bu tür kontrollere tabi tutulmazken, Kuzey İrlanda üzerinden İrlanda Cumhuriyeti'ne giden mallar, güneye gitmeden önce İngiliz eksklav limanlarda kontrol edilecek ve vergilendirilecektir.

“İkili düzenleyici standartlar yaklaşımı Kuzey İrlanda ekonomisine zarar verecek”

Martin, BBC'ye verdiği demeçte, Kuzey İrlandalı işletmelerin AB veya İngiltere standartlarına uymak arasında yapmak zorunda kalacakları seçime atıfta bulunarak, ”Mevzuat, özellikle ikili düzenleyici standartlar yaklaşımı bağlamında, Kuzey İrlanda ekonomisine ciddi zarar verecek" dedi.

"Aslında, Kuzey İrlanda'da bir tür ekonomik vandalizmi temsil ediyor. Çünkü şimdi bakarsanız, herhangi bir nesnel veri Kuzey İrlanda ekonomisinin çok iyi olduğunu gösteriyor" diye devam etti.

İrlanda hükümeti, yeni mevzuatın "Kuzey İrlanda ekonomisinin kilit sektörlerine verebileceği gerçek zarar açısından çok, çok endişe verici olduğuna" inandığını söyledi.

İngiltere’den 'ikili düzenleme' vurgusu

İngiliz hükümeti, ikili düzenleyici bir yaklaşımın, İngiltere-Kuzey İrlanda ticaretini külfetli AB düzenlemelerinden kurtarırken, aynı zamanda Kuzey’in sorunlu siyasi tarihinin hatırlatıcısı olan Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sert bir sınırın geri dönmesini önleyeceğini savunuyor.

“Protokolü geliştirebileceğimiz bazı alanlar var ve bunu yapmaya devam etmeliyiz" diyen Martin, İngiliz hükümeti ile Avrupa Birliği arasında önemli müzakereler yapılması çağrısında bulundu.