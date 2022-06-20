Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 12:00Son Güncelleme: Kaynak: Russian Today
Roscosmos: Batı uzayda savaşa doğru ilerliyor
Rus Uzay Ajansı (Roscosmos) Direktörü Dmitry Rogozin, Batılı astronotların savaşa doğru gittiğini, özel Batılı şirketler tarafından Ukrayna için veri toplanmasının bunu kanıtladığını söyledi.
Russia 24 ile yaptığı bir röportajda Rogozin, Lockheed Martin, Boeing, SpaceX ve diğerleri gibi özel Amerikan şirketlerinin artık “belirli bir hedefle görevlendirildiğini iddia etti.
Bu hedefin kızılötesi radar cihazları aracılığıyla hem görsel hem de gerçek zamanlı olarak bilgi toplanmasını sağlamak olduğunu söyledi.
Rogozin ”Bu veriler, Ukrayna kuvvetlerinin “balistik füze güdümünde veya çoklu fırlatma roket sistemi operasyonunda” kullanması için toplanıyor” dedi.
Roscosmos direktörü, bu durumun Starlink gibi uydu iletişim şirketleri için de geçerli olduğunu söyledi.
Etiketler: Uzay Çalışmaları
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