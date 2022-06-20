Russia 24 ile yaptığı bir röportajda Rogozin, Lockheed Martin, Boeing, SpaceX ve diğerleri gibi özel Amerikan şirketlerinin artık “belirli bir hedefle görevlendirildiğini iddia etti.

Bu hedefin kızılötesi radar cihazları aracılığıyla hem görsel hem de gerçek zamanlı olarak bilgi toplanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Rogozin ”Bu veriler, Ukrayna kuvvetlerinin “balistik füze güdümünde veya çoklu fırlatma roket sistemi operasyonunda” kullanması için toplanıyor” dedi.

Roscosmos direktörü, bu durumun Starlink gibi uydu iletişim şirketleri için de geçerli olduğunu söyledi.