İngiliz Genelkurmay Başkanı, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, İngiltere’yi koruma amacımıza hizmet için karada savaşmaya ve kazanmaya hazır olmamız gerektiğinin altını çiziyor. Artık müttefiklerimizin yanında savaşabilecek ve Rusya'yı yenebilecek bir ordu kurmak için büyük bir zorunluluk var” dedi.

Genelkurmay Başkanı Sir Patrick Sanders, 1941’den bu yana ‘Avrupa’da kıtasal bir güç içeren kara savaşının gölgesinde’ ordunun komutasını alan ilk Genelkurmal Başkanı olduğunu da belirterek, “Biz, orduyu bir kez daha Avrupa'da savaşmaya hazırlaması gereken nesiliz" dedi.

Sir Patrick Sanders'ın yorumları, hem İngiliz Başbakanının hem de NATO Genel Sekreterinin Ukrayna'ya uzun vadede desteğini sunmaya hazır olmaları yönündeki uyarılarını takip ediyor.

“Vladimir Putin’in işgali yeni bir aşamaya giriyor”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Kiev ziyaretinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi ardından “Vladimir Putin’in işgali yeni bir aşamaya giriyor” demişti.

Times gazetesinde yazan Johnson "Putin, Ukrayna'yı acımasızlıkla bastırmaya çalışan bir yıpratma kampanyasına başvururken, uzun bir savaş için kendimizi hazırlamamız gerektiğinden korkuyorum” diye belirtti.

