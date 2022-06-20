Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle açıldı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 yükselişle 7.055 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 artışla 5.889,73 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,42 primle 8.180 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 21.761 puanda bulunuyor.

Cuma günü yüzde 0,5 değer kaybıyla 1,0445'ten günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0521 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel merkez bankalarının enflasyon ve resesyon riskleri arasında para politikasında izleyecekleri yola ilişkin belirsizliklerin pay piyasalarını baskıladığını belirterek, bu hafta para politikası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olmasını beklediklerini kaydetti.

"ABD'de resesyon beklenmiyor"

Para piyasalarında yüzde 95 ihtimalle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puan faiz artışına gideceği fiyatlanırken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ülkenin resesyona girmeyeceğini düşündüğünü belirtirken, bankanın enflasyonla mücadelede faiz artışında geç kalmasının ülke ekonomisine zarar verdiğini söyledi.

Bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve diğer yetkililerin tahvil faizlerindeki oynaklığı azaltacak araca ilişkin açıklama yapmasının beklendiğini dile getiren analistler, bugün ABD piyasalarının kapalı olacağını, Avro Bölgesi'nde ise ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, mayısta Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 1,6 ve yıllık yüzde 33,6 artışla beklentileri aştı.