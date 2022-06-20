Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine çalışanlar iş koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle bugün grev yapıyor.

Greve, Brüksel Havalimanı'nın güvenlik görevlileri de katılıyor.

Yolcuların ve bagajların güvenlik taraması yapılamadığı için Brüksel Havalimanı'ndan gidiş yönlü uçuş gerçekleştirilmiyor.

Havalimanı bugün sadece gelen yolculara ve kargoya hizmet veriyor.

Brüksel Havalimanı, grev nedeniyle yolculardan havalimanına gelmemelerini ve rezervasyonlarını değiştirmelerini talep etti.

Grev nedeniyle Brüksel'deki toplu ulaşımda da aksamalar yaşanıyor.

Çalışanların büyük kısmının greve katılması nedeniyle Brüksel'in metro, tramvay ve otobüs seferlerinde sorun yaşanıyor.

Öte yandan sendikalar, son dönemde hayat pahalılığının çalışanların alım gücünü düşürdüğüne dikkati çekerek, çalışma koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesini istiyor.

Belçika'da uygulamada olan endeksleme sistemiyle çalışanların ücretleri enflasyondaki artış oranı kadar arttırılıyor.

İşverenler ise otomatik ücret endekslemesinden rahatsız oluyor ve bunun iptal edilmesini istiyor.

Ancak, sendikalar söz konusu endeksleme siteminin muhafaza edilmesini ayrıca özel sektörde ücret artış oranlarını sınırlayan yasaların değiştirilmesini talep ediyor.

Belçika'da enflasyon, geçen ay yüzde 8,97 ile 1982 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.