Yerel yetkililer, Çin'in güneyindeki Guangdong Eyaletindeki Foshan kentini bir hortumun vurduğunu duyurdu.

Foshan'ın Nanhai Bölgesi'ni 07:20 sıralarında vuran hortum, yaklaşık bir dakika sürdü ve elektrik kesintilerine, ağaçların kökünden sökülmesine, ev ve araçların zarar görmesine neden oldu.

Herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Felaketten sonra, yerel birimler elektrik, yol temizleme, trafik yönlendirme ve diğer restorasyon çalışmalarının acil onarımı için olay yerine geldi.