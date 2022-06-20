Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 09:14Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Çin'deki kasırga ağaçları kökünden söktü
Çin'in güneyindeki Guangdong Eyaletindeki Foshan kentini hortum vurdu. Ağaçları kökünden söken kasırgada can kaybı yaşanmadı.
Yerel yetkililer, Çin'in güneyindeki Guangdong Eyaletindeki Foshan kentini bir hortumun vurduğunu duyurdu.
Foshan'ın Nanhai Bölgesi'ni 07:20 sıralarında vuran hortum, yaklaşık bir dakika sürdü ve elektrik kesintilerine, ağaçların kökünden sökülmesine, ev ve araçların zarar görmesine neden oldu.
Herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
Felaketten sonra, yerel birimler elektrik, yol temizleme, trafik yönlendirme ve diğer restorasyon çalışmalarının acil onarımı için olay yerine geldi.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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