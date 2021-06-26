Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, Londra’daki Bangladeş Yüksek Komisyonu ve Tower Hamlet Konseyi tarafından dün düzenlenen iklim programına video konferans yoluyla katıldı.

Momen, ülkesinin hali hazırda 1,1 milyon Arakanlı Müslümana cömertçe ev sahipliği yaptığını anlattı.

10 milyondan fazla Bangladeşli, iklim değişikliğine bağlı nedenlerden dolayı göç etmek durumunda kaldı.

İklim mültecileri

Momen, iklim değişikliği nedeniyle göç etmek zorunda kalanları "iklim mültecileri" olarak nitelendirdi.

Bangladeş'in küresel ısınmanın kurbanlarından biri olduğunun altı çizildi.

Bakan Momen, 2050 yılına kadar iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesinde meydana gelecek yükselmenin, Bangladeş kıyılarının yüzde 17’sini sular altında bırakabileceği ve bu durumun 20 milyondan fazla kişiyi yerinden edebileceğini söyledi.