Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin merkezinde, Azez yolu üzerinde hareket halindeki sivil araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

İlk belirlemelere göre, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek! pic.twitter.com/AbvLeWtejq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2021

YPG/PKK

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, terör saldırısının YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezi, Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.