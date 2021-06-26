Afrin'de bombalı araç saldırısı: 3 sivil öldü
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Aralarında bir çocuğun bulunduğu 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.
Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin merkezinde, Azez yolu üzerinde hareket halindeki sivil araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
İlk belirlemelere göre, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.
MSB'den açıklama
Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.
Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek! pic.twitter.com/AbvLeWtejq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2021
YPG/PKK
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, terör saldırısının YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezi, Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.
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