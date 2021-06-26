Mısır basınında yer alan haberde, dün İskenderiye'nin kuzeyindeki Attarin bölgesinde 4 katlı bir binanın çöktüğü belirtildi.

Sivil savunma ekipleri bina enkazından 3 kadın cesedi çıkarırken, aralarında 70 yaşında bir kadının da olduğu 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Henüz enkazdan çıkarılamayan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Sık sık bina çökme olayları

Binanın çökme sebebine ilişkin ise bir bilgi verilmedi.

Mısır'da yerel kuruluşların inşaat sektörü üzerine yayınladığı raporlara göre, bu sektörde yasalara uyulmaması ve gelişigüzel yapılaşma nedeniyle sık sık bina çökme hadiseleri yaşanıyor.