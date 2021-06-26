Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da bina çöktü: 3 ölü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye ilinde henüz bilinmeyen nedenle bir bina çöktü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Mısır basınında yer alan haberde, dün İskenderiye'nin kuzeyindeki Attarin bölgesinde 4 katlı bir binanın çöktüğü belirtildi.
Sivil savunma ekipleri bina enkazından 3 kadın cesedi çıkarırken, aralarında 70 yaşında bir kadının da olduğu 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Henüz enkazdan çıkarılamayan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Sık sık bina çökme olayları
Binanın çökme sebebine ilişkin ise bir bilgi verilmedi.
Mısır'da yerel kuruluşların inşaat sektörü üzerine yayınladığı raporlara göre, bu sektörde yasalara uyulmaması ve gelişigüzel yapılaşma nedeniyle sık sık bina çökme hadiseleri yaşanıyor.
Etiketler: Mısır
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