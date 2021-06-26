Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 15:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'daki bıçaklı saldırıda DEAŞ izleri
[Fotoğraf: AA]
Almanya'nın Würzburg kentindeki bıçaklı saldırda, saldırganın kimliğini belirlendi. 24 yaşındaki Somalili saldırganın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilirken, Alman basını, polisin evde yaptığı aramada DEAŞ materyalleri bulduğunu yazdı.
Almanya'nın Würzburg kentindeki bıçaklı saldırda, polis saldırganın kimliğini belirledi.
2015 yılından bu yana kentte yaşayan 24 yaşında Somalili Cibril A. bir süredir psikolojik tedavi görüyordu.
Saldırganın evinde DEAŞ materyalleri
Alman Bild gazetesine göre ise polis, saldırganın evinde yaptığı aramada terör örgütü DEAŞ'a ait materyaller buldu.
Alman basınına göre, saldırganın sığınma başvurusu da reddedilmiş ancak sınır dışı edilmemiş.
Würzburg kentinde 18 Temmuz 2016'da bir trende dört kişi 17 yaşındaki Afgan bir mülteci tarafından bıçaklanmıştı.
Sıradaki Haber
Afrin'de bombalı araç saldırısı: 3 sivil öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz