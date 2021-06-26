Almanya'nın Würzburg kentindeki bıçaklı saldırda, polis saldırganın kimliğini belirledi.

2015 yılından bu yana kentte yaşayan 24 yaşında Somalili Cibril A. bir süredir psikolojik tedavi görüyordu.

Saldırganın evinde DEAŞ materyalleri

Alman Bild gazetesine göre ise polis, saldırganın evinde yaptığı aramada terör örgütü DEAŞ'a ait materyaller buldu.

Alman basınına göre, saldırganın sığınma başvurusu da reddedilmiş ancak sınır dışı edilmemiş.

Würzburg kentinde 18 Temmuz 2016'da bir trende dört kişi 17 yaşındaki Afgan bir mülteci tarafından bıçaklanmıştı.