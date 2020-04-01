El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19 nedeniyle ilk can kaybının yaşandığını, hastanın ülkeye ABD'den gelen 60 yaşında bir kadın olduğunu duyurdu.

Halka evde kalma çağrısı yapan Bukele, hayatını kaybeden hastanın yakınları ve arkadaşlarına baş sağlığı diledi.

Nüfusu 7 milyona yaklaşan Orta Amerika ülkesi El Salvador'da COVID-19, şu ana kadar 32 kişide görüldü.

Kongo Halk Cumhuriyeti’nde koronavirüsten ilk can kayıpları

Kongo Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Jacqueline Lydia Mikolo, petrol kenti Point-Noire’da iki kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ülkede şu ana kadar 22 vakanın görüldüğünü belirten Mikolo, COVID-19’un yayılmasına yönelik alınan önlemler çerçevesinde bu geceden itibaren ülke genelinde 30 günlük kısmi sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladıklarını kaydetti.

Kongo Halk Cumhuriyeti'nde ilk vaka 14 Mart'ta görülmüştü.