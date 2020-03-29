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Kongo Halk Cumhuriyeti'nde sokağa çıkma yasağı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kongo Halk Cumhuriyeti'nde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında acil durum ve kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 31 Mart'tan itibaren 20.00-05.00 saatleri arasında 1 ay sürecek şekilde gece sokağa çıkma yasağının uygulanacağını söyledi.
Yasağın, Kovid-19'un yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında alındığını belirten Nguesso, güvenlik güçlerinin yasağın sorunsuz şekilde uygulanması için seferber edildiğini kaydetti.
Yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı Kongo'da 19 Kovid-19 vakası bulunuyor.
Afrika kıtasında 46 ülkede yaklaşık 2 bin 500 Kovid-19 vakası görülürken 75'ten fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kıtada virüsü kapan 214 kişi ise sağlığına kavuştu.
Etiketler: salgın pandemi koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 09:01
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